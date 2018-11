Benefizabend in prachtvollem Rahmen

Mannheim.Der Klang, die Atmosphäre – es wird ein besonderer Abend, und er dient einem guten Zweck: „Absolventum“, das Absolventennetzwerk der Universität Mannheim, lädt auch Gäste weit über die Universität hinaus ein zum traditionellen Adventskonzert am Mittwoch, 5. Dezember, um 19.30 Uhr in der Jesuitenkirche, A 4, in Mannheim.

Unter der Leitung von Bezirkskantor Alexander Niehues (Kirchenmusiker an der Heilig-Geist-Kirche Mannheim und Bezirkskantor der Erzdiözese Freiburg) präsentiert das Vokalensemble an Heilig Geist unter anderem Werke von Anton Bruckner, Giovanni Gabrieli, Andreas Hammerschmidt und Heinrich Schütz. An der Klais-Orgel der Jesuitenkirche wird Carmenio Ferrulli (Kantor an der Christuskirche Mannheim und Assistent des Landeskantors von Nordbaden) mit Kompositionen von Bach und Mendelssohn zu hören sein. Chor- und Orgelmusik sowie adventliche Choräle laden ein zum Zuhören und Mitsingen.

Nach Johann Sebastian Bachs Präludium f-Moll BWV 534 erklingt etwa von Heinrich von Herzogenberg „Das Volk, so im Finstern wandelt“, die Motette von Giovanni Gabrieli „Magnificat“ oder von Heinrich Schütz „Ich bin eine rufende Stimme“, dann wieder Orgelmusik von Felix Mendelssohn Bartholdy, schließlich die beliebten Lieder „Maria durch ein Dornwald ging“, „Machet die Tore weit“ und am Ende, wobei alle mitsingen dürfen, das populäre Kirchenlied „Macht hoch die Tür“.

Es soll nicht nur Türen öffnen – auch Herzen und Geldbeutel. Die Künstler engagieren sich ehrenamtlich, der Eintritt ist frei. „Absolventum“ bittet die Gäste aber um eine Spende, die der Aktion „Wir wollen helfen“ des „Mannheimer Morgen“ zu Gute kommen wird. Speziell zu Weihnachten unterstützt die Aktion Kinder aus armen Familien, für die es sonst keine Bescherung gäbe, mit Spielzeug oder Gutscheinen für Kinderkleidung. Arme ältere Menschen mit äußerst karger Rente erhalten Lebensmittel. pwr

