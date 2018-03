Benefizkonzert im Lindenhof

Anzeige

Mannheim.Das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) spielt am Sonntag, 11. März, zugunsten der Palliativstation des Mannheimer Diakonissenkrankenhauses. An diesem Abend gibt das KKO Johann Stamitz’ Sinfonia D-Dur à quattro D21, Carl Maria von Webers Klarinettenquintett B-Dur op. 34 (Fassung für Streicher) und Peter I. Tschaikowskys Streicherserenade C-Dur op. 48 zum Besten. Solist ist Christoph Schneider an der Klarinette. Um 17 Uhr geht es in der Johanniskirche im Lindenhof los. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch gern gesehen. jor