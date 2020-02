Berliner Ensemble im Pfalzbau

Ludwigshafen.Bert Brechts ehrwürdiges Berliner Ensemble gastiert in Ludwigshafen, und dann auch noch mit einer Michael-Thalheimer-Produktion, und dann auch noch mit dem Tennessee-Williams-Klassiker „Endstation Sehnsucht“, und dann auch noch mit Cordelia Wege. Ihre Blanche, so rühmt das Theater im Vorfeld, „lässt eine zutiefst widersprüchliche Figur spürbar werden“, die nicht nur Opfer sei, „sondern selbst rücksichtslose, sexuell getriebene Täterin und damit eine Bedrohung für die Männerwelt“.

Williams’ Klassiker erzählt von einer einsamen Frau, die der Härte ihres sozialen Abstiegs verzweifelt persönliche Lebenslügen entgegensetzt und erleben muss, wie sie unabwendbar an der Wirklichkeit zerbrechen. Blanche hat ihren Job als Lehrerin sowie allen Besitz verloren und reist in die Stadt, um in der ärmlichen Bleibe ihrer Schwester Stella und deren gewalttätigem Ehemann Stanley Unterschlupf zu suchen. Der aufreibende Geschlechterkampf kulminiert in einer Vergewaltigung durch Stanley und bringt Blanche letztlich in die Psychiatrie.

Besetzt ist Stanley (Kowalsky) mit Andreas Döhler, während die Stella von Sina Martens gespielt wird. Das Ganze wird zweimal in Ludwigshafen gespielt: am 28. und 29. Februar jeweils um 19.30 Uhr. dms

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020