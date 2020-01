Berühmte Melodien

Mannheim.Am Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr besucht der italienische Tenor Cristian Lanza mit seinem Programm „Die große Verdi-Nacht“den Rosengarten. Zu Gast sind die Solistin Silvia Rampazzo und der Bariton Guilio Boschetti, begleitet werden die Solisten vom Chor und Orchester der Milano Festival Oper. Das Programm beinhaltet unter anderem Melodien aus „Nabucco“, „Der Troubadour“, „Rigoletto“, „La Traviata“ und „Aida“. Als Zugabe präsentieren die Künstler „Berühmte Neapolitanische Volkslieder”.

Cristian Lanza, Enkel des Schauspielers und Opernsängers Mario Lanza, wurde in Rom geboren. Im Alter von vier Jahren spielt er bereits frei auf dem Klavier, in seiner Jugend singt er im Kirchenchor und gründet später seine erste Band. Das Repertoire des Tenors umfasst Puccini, Verdi, Leoncavallo, Donizetti, Flotow, Giordano, Mozart, Bizet und C. Cilea Lanza gastiert regelmäßig in Opernhäusern wie der Philharmonie München, der Frankfurter Oper, dem Grand Theatre Quindao in China oder beim Roncole Verdi Festival in Italien. Bei seiner „Die große Verdi-Nacht“-Tour durch Deutschland spielt er unter anderem noch in München, Berlin und Potsdam.

Giuseppe Verdi gilt als einer der berühmtesten italienischen Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts. Die Uraufführung seines Werkes „Nabucco“ im März 1842 brachte Verdi den künstlerischen Durchbruch, anschließend veröffentlichte er beinahe jährlich eine neue Oper. 1850 bis 1853 gelten als der Höhepunkt seines Schaffens, in dieser Zeit schuf er „Rigoletto“, „Il Trovatore“ und „La Traviata“. Für die Libretti seiner Werke griff er oft auf die europäische Literaturgeschichte zurück und legte bei der Umsetzung größeren Wert auf eine dramatisch glaubwürdige Darstellung der Charaktere als auf die reine Schönheit des Gesangs. köja

