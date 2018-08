Beschleunigungs-Elite startet

Hockenheim.Die europäische Beschleunigungs-Elite trifft sich vom 17. bis 19. August zur 33. Nitrolympx auf dem Hockenheimring. Dieser wird dabei zur Geraden und verwandelt sich in eine Piste für den schnellsten Motorsport der Welt: das Drag Racing.

In vier Auto- und fünf Motorradklassen kämpfen die schnellsten Piloten Europas um Punkte für die FIA und FIM Drag Racing Europameisterschaft. Daneben gehen noch zahlreiche höchst ambitionierte Sportsmanklassen an den Start. Es werden mit knapp 240 Teilnehmern ein volles Fahrerfeld und heiße Duelle in Sekundentakt erwartet, teilt die Ring GmbH mit.

Doch damit nicht genug: Neben den spannenden Zweikämpfen auf der Rico-Anthes-Quartermile bieten die Nitrolympx ein frei zugängliches Fahrerlager, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sowie die legendäre Nightshow am Samstagabend. Wilde Stunts, qualmende Reifen, meterhohe Flammen und Feuerwerk sind garantiert, so der Veranstalter.

Die Drag-Racing-Piloten geht mit ihrem Fahrzeug am Wochenende an die Belastungsgrenze, während rund 40 000 Fans das Motodrom in einen Hexenkessel verwandeln.

Seit Kurzem präsentiert sich die Veranstaltungs-Website www.nitrolympx.de technisch wie optisch in einem vollkommen überarbeiteten Gewand.

Zielsetzung bei der Gestaltung der neuen Seite war ein modernes Design, das die Emotionen des Drag Racings auf das Online-Medium überträgt und dabei die Vielzahl an Informationen und Impressionen für den Besucher übersichtlich und leicht zugänglich macht.

Info: Freitagtickets sind ab 25 Euro erhältlich und ein Wochenendticket für drei Tage kostet ab 69 Euro. Alle Karten beinhalten den Zutritt zum Fahrerlager und sind über die Tickethotline des Hockenheimrings (6205/950 222) oder im Ticketshop unter www.hockenheimring.de erhältlich.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.08.2018