Besinnlich unter den Burgen

Neckarsteinach.Ein Novum in Neckarsteinach: Erstmals lädt der Weihnachtsmarkt unter den vier Burgen in diesem Jahr an allen vier Adventswochenenden zu einem Besuch ein. Somit können Gäste auch an den kommenden beiden Samstagen und Sonntagen die stimmungsvolle Atmosphäre in der weihnachtlich beleuchteten und geschmückten historischen Altstadt genießen.

Ein vielfältiges Angebot an den Ständen in und um das Bürgerhaus „Zum Schwanen“ und in den Buden erwartet die Besucher. Dazu zählen traditionelle Weihnachtsartikel wie Kerzen, Krippen, Holzschnitzereien, Weihnachtsschmuck und -dekoration ebenso wie Naturkosmetik, Kleintextilien oder Honigprodukte. Freilich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz – und Glühwein, Tee und Punsch mit und ohne Alkohol helfen den Besuchern beim Aufwärmen.

Es gibt zudem Unterhaltung für Kinder und zur festlichen Stimmung tragen musikalische Darbietungen bei – etwa die Odenwälder Alphornbläser bei der „Schweizer Weihnacht“ am Sonntag, 16. Dezember, 16 Uhr. Eine „Österreichische Weihnacht“ mit Zithermusik steht am Sonntag, 23. Dezember, 16 Uhr an. Außerdem werden an diesen „internationalen Wochenenden“ auch Speisen und Getränke aus den jeweiligen Ländern angeboten.

Der Weihnachtsmarkt im Bürgerhaus „Zum Schwanen“ und im Schwanengarten ist samstags am 15. und 22. Dezember jeweils von 14 bis 21 Uhr geöffnet, sonntags am 16. und 23. Dezember von 11 bis 20 Uhr. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018