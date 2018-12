Besinnliche Lieder aus aller Welt

Neustadt.Weihnachtsmusik aus allen Himmelsrichtungen – sei es Irland, Deutschland, Frankreich, Bulgarien, Südamerika oder dem Nahen Osten – präsentiert das Trio Merain am Freitag, 14. Dezember, um 20 Uhr im Hambacher Schloss in Neustadt. Die Musiker wollen zeigen, wie unterschiedlich die universelle Weihnachtsbotschaft musikalisch ausgedrückt wird. Besinnliche Lieder wie Stille Nacht und Noël Nouvelet, fröhliche Lieder wie Burrito Sabanero, aber auch irische Weihnachtslieder und Instrumentalmusik wie Jigs und Reels werden in diesem festlichen Konzert zu Gehör gebracht. Merain richtet sich an ein breites Publikum – vom Kammermusikfreund bis zum Volksmusikliebhaber. Dabei werden die Lieder mittels Gesang, Violine, Percussion und keltischer Harfe in authentischer Weise dargeboten. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018