Besinnliche Weihnacht’ mit Ruprecht

Mannheim.„Wenn Knecht Ruprecht zweimal klingelt. . .“ – sind Die Untiere in der Klapsmühl’ am Rathaus in Mannheim zu erleben. Am Samstag, 30. November, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 1. Dezember, 18 Uhr, läuten sie als die „hoch inoffiziellen Vollstrecker“ des Gehilfen die Vorweihnachtszeit ein. Besinnlich wird es dabei weniger. Aber politisch. Und scheinheilig. Und urkomisch. Denn das Quartett dreht winterliche Lieder und Gedichte einmal durch den Wolf, bevor sie mit Genuss auf die Bühne geworfen werden. 20 Euro kostet eine Karte (Telefon 0621/2 24 88). sdo

