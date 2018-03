Besonderer Schatz

Anzeige

Mannheim.Den Glanz des Kurfürstenhofs zeigt derzeit die Sonderausstellung „Von Pulverdampf und Schlachtidyll“ in den Reiss-Engelhorn-Museen. Sie entführt ins 18. Jahrhundert, als Porzellan so kostbar war, dass es „weißes Gold“ genannt wurde. Wie das Porzellan von China nach Europa kam und welche Motive die fragilen Kostbarkeiten zierten, erfahren die Besucher am Sonntag, 18. März bei einer öffentlichen Führung. Der Rundgang startet um 14 Uhr an der Kasse im Museum Zeughaus C 5. Die Reiss-Engelhorn-Museen beherbergen einen besonderen Schatz: die weltweit größte und bedeutendste Sammlung an Frankenthaler Porzellan. Mehr als 100 kostbare Stücke belegen in der neuen Präsentation die Meisterschaft der kurfürstlichen Manufaktur – sowohl bei opulent gestaltetem Geschirr als auch überaus kunstvollen Plastiken. Im Mittelpunkt erstrahlt mit einem Kaffee- und Teeservice von um 1766 ein Glanzstück der Sammlung. Die Schau „Von Pulverdampf und Schlachtidyll“ ist noch bis 2. Dezember im Museum Zeughaus C5 zu sehen. pwr