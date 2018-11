Besonderes Angebot mitten im Zentrum

Mannheim.Der diesjährige Weihnachtsmarkt auf den Kapuzinerplanken beginnt genau wie der am Wasserturm am Mittwoch, 28. November. Täglich von elf bis 21 Uhr können hier die außergewöhnlichen Lichtinstallationen an Bäumen und Zelten bewundert werden. Das Angebot der rund 80 Aussteller präsentiert außergewöhnliche Kunstwerke und Unikate, originelle Geschenkideen sowie kulinarische Versuchungen.

Offiziell eröffnet wird der Markt am Mittwoch, 28. November von Bürgermeister Michael Grötsch um 17.30 Uhr vor dem Ausgang des „engelhorn Modehaus“ in O5. Dazu begrüßen zwei Winterwesen die Besucher. Sie tragen hoch über den Köpfen Wunschtraumbäume mit leuchtenden Lampionblumen. Dazu begleitet die Mannheimer Band „mocábo“ ab 17 Uhr die Eröffnung. Sie spielt ihr Weihnachtsprogramm, das aus virtuosem Gitarrenspiel und karibischen Rhythmen voll südländischer Lebensfreude bestehen und angenehme Wärme in die kalte Jahreszeit bringen soll.

Der Weihnachtsmarkt im Zentrum Mannheims will Treffpunkt in der Mittagspause oder nach Feierabend sein. Er bietet jedoch auch Anlass zum Ausflug für die ganze Familie nach Mannheim.

Auch dieses Jahr warten neue Teilnehmer und Angebote auf die Besucher. So wird Audrey Edel vom 28. November bis 11. Dezember selbst hergestellten Senf, Gewürze, Backmischungen im Glas und Lebkuchen aus dem Elsass anbieten. Mit Bienenwachs gemalte Bilder kann man vom 28. November bis 4. Dezember bei Gudrun Mayer finden. Aus seiner Edelholzmanufaktur präsentiert Ralf Rentschler vom 28. November bis 11. Dezember handgemachte Messer für die Küche oder Jagd und Edles für Kochen und Wohnen. Wer noch ein passendes Bild sucht, ist bei Marion Rica richtig. Sie wird vom 28. November bis 11. Dezember Bilder aus ihrer Galerie und Malwerkstatt „Mach’s mit dem Schwamm“ aus Mannheim zeigen. Die Palette reicht hierbei von Aquarell über Ölmalerei und Acryl bis hin zur Zeichnung.

Das Besondere an diesem Weihnachtsmarkt ist unter anderem, dass der Veranstalter „City Events Mannheim“ bei der Auswahl der Teilnehmer besonderen Wert darauf legt, dass im Schwerpunkt nur Angebote vorhanden sind, die von den Ausstellern selbst hergestellt werden und ansonsten nicht im Einzelhandel zu erhalten sind. Da das Warenangebot des Markts wöchentlich wechselt, kann immer wieder Neues entdeckt werden, weshalb es sich lohnt, ihn mehrmals zu besuchen. pam

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018