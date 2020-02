Beste Aussicht vom Riesenrad

Mannheim.Das 40 Meter hohe Riesenrad, abends wunderbar in ständig wechselnder Farbpracht beleuchtet, ist das weithin sichtbare Symbol des Fasnachtsmarkts – aber er bietet mehr, ist fast wie eine Mess: Etwa 70 Schausteller, Karnevalsvereine und Gastronomen präsentieren ein abwechslungsreiches Programm und sorgen von der „Altweiberfasnacht“ am heutigen Donnerstag bis zum Finale bei der Straßenfasnacht am Dienstag für einen stimmungsvollen Abschluss der Kampagne.

„Mit dem Fasnachtsmarkt starten wir in die sechs tollen Tage, beginnen aber gleichzeitig auch unsere Veranstaltungssaison 2020“, so Christine Igel, die als neue Geschäftsführerin der städtischen Tochtergesellschaft Event und Promotion erstmals die Verantwortung trägt. Der Kampagnenabschluss passe prima zum Motto der für Stadtfest, Messen und Märkte zuständigen Event und Promotion: „Wir bringen Leben in die Stadt“.

Karussells, Pfeil- und Ballwerfen, Mandelbrennereien und andere Schaustellergeschäfte erwarten die Fasnachter aus der gesamten Metropolregion, insbesondere beim Vergnügungspark rund um den Wasserturm mit dem Riesenrad als Wahrzeichen. Dort steht auch ein großer Auto-Scooter sowie das große Karussell „Jumper“. Hinzu kommen entlang der Planken Kinderkarussells und Spielgeschäfte.

„Schausteller und die örtliche Gastronomie bieten von der traditionellen Bratwurst bis hin zu Crêpes vielerlei“, ergänzt Patrick Müller, der bei Event & Promotion den Fasnachtsmarkt organisiert.

Bühnen mit Livemusik

Am Samstag ergreifen die Narren endgültig von der Stadt Besitz. Erst startet (für geladene Gäste) die „Närrische Bootsfahrt“ auf Rhein und Neckar für das Prinzenpaar und sein Gefolge, dann ein kleiner Umzug mit Stadtprinzenpaar, Musik und Garden durch Breite Straße und weiter durch die Planken zum Wasserturm. „Gemeinsam werden wir im Riesenrad unsere schöne Stadt von oben betrachten können“, freut sich Thomas Dörner, Präsident der Karnevalskommission, schon jetzt.

Am Sonntag, nach dem Fasnachtszug in Ludwigshafen, kann man in der Mannheimer Innenstadt weiterfeiern.

Schließlich dann zum Finale der Höhepunkt – die Straßenfasnacht am Dienstag, wo traditionell die Menschen aus der ganzen Region in der City feiern und die Stadtbahn nicht durch die Planken fährt. Mit dabei sind die Vereine Feuerio (mit einem großen Musikprogramm vor der Kurfürstenpassage) und die „Fröhlich Pfalz“ am Wasserturm, ferner verschiedene Gaststätten in der Fußgängerzone. Besonders viel los ist auch immer in der Münzstraße zwischen P 6 und P 7.

Erstmals seit 2017 gibt es, nachdem der Planken-Umbau fertig ist, wieder die Bühne mit Livemusik am Paradeplatz mit Beiträgen vieler Vereine und Musiker, ebenso wird erneut die im Vorjahr neu hinzugenommene DJ-Bühne mit elektronischer Musik in O 5 vor Engelhorn aufgebaut. Der Feuerio sorgt mit einer eigenen Bühne neben der Kurfürsten-Passage – wo unter anderem die „Drei Prinzen“ auftreten – für Stimmung, die „Fröhlich Pfalz“ in ihrem Zelt am Wasserturm und die Karaokebühne vor P 3 gibt es auch wieder – mit der Stadtmeisterschaft. pwr

