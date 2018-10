Besuch der „Vampirowskis“

Worms.Eine ganz besondere Familie können die jungen Besucher bei einer Halloween-Veranstaltung kennenlernen, die am Mittwoch, 31. Oktober, um 16 Uhr in der Wormser Jugendbücherei (Marktplatz 10) stattfindet: Autorin Florentine Hein stellt dort – zum ersten Mal – ihr aktuelles Buch „Die Vampirowskis“ vor.

Außer der Geschichte gibt es Lieder von Sänger Dormio sowie Spiele für „echte“ Vampire und „Gruselfutter“. Die Veranstaltung eignet sich für Kinder ab acht Jahren und dauert etwa eineinhalb Stunden. Die Teilnehmer dürfen gerne verkleidet und geschminkt erscheinen. Der Eintritt kostet fünf Euro – inklusive „Gruselfutter“. Um Anmeldung in der Jugendbücherei oder unter Tel. 06241/853 42 13 wird gebeten.

Am Wochenende zuvor lockt das „Erlebnis-Shopping hoch vier“ in Worms: Denn dann lädt die Domstadt zusammen mit den Einzelhändlern am 28. Oktober zum verkaufsoffenen Mantelsonntag ein. Neben Rabatten, Mantel-Tauschaktion und vielen weiteren Aktionen im Einzelhandel wird hierbei auch eine Autoausstellung auf dem Marktplatz präsentiert, während obendrein der Allerheiligenmarkt vor der Dreifaltigkeitskirche mit Kinderkarussell, Imbissbuden und Co. für Kurzweil sorgt. Auf den vielen zentralen Plätzen gibt es zudem begleitende Programmpunkte.

Der Allerheiligenmarkt beginnt bereits am Freitag, 26. Oktober, und dauert bis Sonntag, 4. November. An Allerheiligen, 1. November, bleibt er – trotz seines Namens – aufgrund gesetzlicher Vorgaben geschlossen.

Außerdem findet am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Oktober, auf dem Obermarkt der Herbstmarkt der Frauenverbände statt, bei dem 16 Institutionen ihre Handarbeiten und selbst gemachten Köstlichkeiten verkaufen. Die Erlöse sollen an gemeinnützige Institutionen und Vereine in Worms gespendet werden. mav

