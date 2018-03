Bewegung aus nah und fern

Anzeige

Heidelberg.Sie wurde noch keine 30 Jahre alt und hat in dieser knappen Lebensspanne dennoch eine erstaunliche Karriere gemacht. Tanja Liedtke, 1977 in Stuttgart geboren, begann ihre tänzerische Arbeit in Madrid und setzte diese in London auch choreographisch fort. Mit 20 übersiedelte sie dauerhaft nach Australien, um dort als Tänzerin und Choreographin zu arbeiten. Dennoch schuf sie auch Werke für die Mannheimer Akademie des Tanzes und für die Kompanie De Anima in Brasilien. Als sie 2007 zur Leiterin der Sydney Dance Company berufen wurde, beendete ein tragischer Unfall ihr junges Leben noch vor dem Antritt dieses Amtes. In Gedanken versunken trat sie auf eine fast leere Straße, wurde von einem Müllwagen erfasst – und starb sofort.

Hommage an Tanja Liedtke

Im Juni 2008 wurde die nach ihr benannte Tanja Liedtke Stiftung gegründet: Ihr Zweck ist die Förderung von Kunst mit dem Schwerpunkt Tanz und Theater, vornehmlich auf den Gebieten Zeitgenössischer Tanz und Tanztheater. Zum Gedenken an die Ausnahmekünstlerin ist am 1. März, 19 Uhr, ihre Arbeit „Construct“ auf der Bühne im Alten Saal vom Australian Dance Theatre zu erleben.

Im Anschluss an die Aufführung findet ein Gespräch mit Mitgliedern der Tanja-Liedtke-Stiftung statt, um 21 Uhr ist dann im Alten Saal des Theaters ein Dokumentarfilm über die Künstlerin zu sehen.