Biathlon ohne Schnee und Ski

Weisenheim am Sand.Ihren 31. Sommerbiathlon veranstaltet die Schützengilde 1932 in Weisenheim am Sand (An der Bleiche 4) am Sonntag, 28. April. Um 9 Uhr beginnt der Saar-Pfalz-Cup (nur für DSB-Mitglieder), um 12 Uhr starten der Breitensportbiathlon für alle interessieren Sportler sowie der Mini-Biathlon für Teilnehmer unter zwölf Jahren. Gleichfalls um 12 Uhr beginnt außerdem der Nordic-Walking-Biathlon. Um 17 Uhr steht die Breitensport-Siegerehrung auf dem Programm. Mehr Infos rund um die Sportveranstaltung gibt es online bei der Schützengilde unter sgi-weisenheim.de. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019