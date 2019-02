Bilderbuch für Kinder

Mannheim.Geschichten, die Kinder und Erwachsene in ihren Bann ziehen – dazu lädt der Verein der Freunde und Förderer des Nationaltheaters Mannheim am Mittwoch, 27. Februar, um 18 Uhr ein. „Die Regeln des Sommers“ heißt das Bilderbuch von Shaun Tan, das die preisgekrönte Regisseurin Hannah Biedermann für das Theater auf die Bühne bringt. Im Vorfeld findet eine Einführung in das Stück statt, im Anschluss gibt es Gespräche mit dem Team. Der Eintritt für Vereinsmitglieder sowie Förderer der Musikalischen Akademie ist frei. Nicht-Mitglieder zahlen 10 Euro. nik

Info: Mittwoch, 27.2., 18 Uhr, Junges Nationaltheater, Tickets: 0621/1680 302.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019