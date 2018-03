Bissig gegen Macho-Haltung

Anzeige

Heidelberg.Das Hip-Hop-Duo Zugezogen Maskulin gibt sich am Mittwoch, 28. Februar, 21 Uhr, im Karlstorbahnhof die Ehre und bringt sein neues Album „Alle gegen Alle“ mit. Darauf knüpfen die zwei Wahl-Berliner, zugezogen aus Stralsund und Zetel, nahtlos an ihr Debüt „Alles brennt“ an.

Seit 2010 macht das Duo Musik. „Alle gegen Alle“ ist sein drittes Album unter dem Namen Zugezogen Maskulin. Die beiden Rapper haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Gangsta-Rap mit seinen Macho-Attitüden zu persiflieren und die Klischees des Genres ironisch-sarkastisch zu überziehen.

Dazu mischen sie immer wieder bissige Kommentare zum aktuellen Zeitgeist und der gesellschaftlichen Entwicklung in ihre Stücke. So auch auf „Alle gegen Alle“: Es blickt zurück auf Kindertage und das, was sich seitdem – nicht unbedingt zum Guten – verändert hat. Jugendzimmer, Bong und Hansa-Schal treffen auf Bordsteinkanten und smog-verhangene Skylines der schmutzigen Großstadt. Dabei nehmen sie auch das Gehabe ihrer Hauptstadt-Kollegen aufs Korn. Info: Mittwoch, 28. Februar, 21 Uhr, Karlstorbahnhof, Heidelberg. Tickets (18 Euro plus Gebühren) unter der Internetseite: karlstorbahnhof.de. sdo