Bissige Satiren aus „K’Town“

Mannheim.Mit ihrem politischen Kabarettprogramm „Hinterm Großhirn brennt noch Licht!“ gastieren die Untiere am Sonntag, 6. Mai, 20 Uhr, in der Klapsmühl’ am Rathaus in Mannheim. Aus Kaiserslautern alias „K’Town“ verschlägt es die Untiere auf die Bühnen der Republik, um sie politisch, literarisch und musikalisch aufzumischen. Immer wieder aktualisieren Wolfgang Marschall, Marina Tamássy, Philipp Tulius und David Punstein ihre Programme, passen sie an neue Entwicklungen und Unbillen des kabarettistischen Alltags an. Das Ergebnis: bitterböse Satiere, gescheite Wortgestöber und anspruchsvolle Gedichte mit bissigem Inhalt. Und ein bisschen Kanzlerin Mutti als Dreingabe. sdo

Info: Sonntag, 6. Mai, 20 Uhr, Klapsmühl’ am Rathaus Mannheim; Karten zu 18 Euro unter Telefon 0621/2 24 88