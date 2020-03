Bitten aus Stein und Stahl

Speyer.Mit Bildhauerei und Plastik ist sie einst bekannt geworden, hat aber ihr kreatives Schaffen auf Performances, Videoarbeiten und Radierungen erweitert und ist damit längst international bekannt. Berühmt ist die Mannheimer Künstlerin Madeleine Dietz für ihre klaren Kanten und Materialbrüche, die Metall und Naturstein wortwörtlich in einen sakralen Zusammenhang stellen – und schlicht beeindrucken. Unter dem Ausstellungstitel „singen und klagen“ – mit Bezug zu biblischen Psalmen –sind einige Werke von ihr ab Freitag, 6. März, 18 Uhr, und danach bis 13. April in der Städtischen Galerie im Kulturhof Flachsgasse zu sehen. rcl

Info: Bis 13. April Do bis So 11-18 Uhr in der Flachsgasse 3 in Speyer.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020