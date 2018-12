Blasorchester gibt Nikolauskonzert

Mannheim.Johann Sebastian Bach hat nicht einen Takt für sinfonisches Blasorchester komponiert – zu seiner Zeit gab es ein solches Ensemble noch gar nicht –, und doch hat er die Literatur für diese Besetzung geprägt. Im Jahr des 333. Geburtstags von Johann Sebastian Bach stellt die Mannheimer Bläserphilharmonie die Frage „Ist das Bach?“ und lädt ihr Publikum ein, im Nikolauskonzert am Sonntag, 9. Dezember, nach Antworten zu suchen. Solistin des Abends ist die Sopranistin Sabine Vinke.

Auf dem Programm stehen zum einen Bearbeitungen von Bach-Werken – gleich zu Beginn die berühmte Toccata und Fuge in d-Moll, arrangiert für großes Blasorchester, die den Zuhörer mit ihrer Klangwucht mal in den Sitz drückt, mal aus diesem heraushebt, oder später die Fugue à la Gigue, federleicht transkribiert von Gustav Holst.

Zum anderen präsentiert die Mannheimer Bläserphilharmonie Werke, die auf die eine oder andere Art von Bach inspiriert wurden – besonders spannend wird die Spurensuche zum Beispiel bei dem imposanten „Bachseits“ des deutschen Komponisten Johannes Stert oder bei Heitor Villa-Lobos’ Bachianas, in denen er kompositorische Facetten Bachs mit der brasilianischen Musik seiner Heimat verbindet. Gemeinsam mit Sabine Vinke führt die Bläserphilharmonie die Ària aus den Bachianas Brasileiras No. 5 auf.

Reise nach China geplant

Die Mannheimer Bläserphilharmonie widmet sich seit 30 Jahren der sinfonischen Bläsermusik und ist in dieser Zeit zu einem einzigartigen Bestandteil des Kulturlebens im Südwesten Deutschlands geworden. Dem Orchester gehören 80 junge Musikerinnen und Musiker an – somit ist es einer der größten Klangkörper seiner Art. Zahlreiche Konzerte, Wettbewerbsteilnahmen und Tourneen durch Japan, die USA und innerhalb Europas verschafften dem Orchester international große Anerkennung. Im Sommer 2019 wird die Bläserphilharmonie zu einer Konzertreise nach Peking und Shanghai aufbrechen. sba

Info: Die Mannheimer Bläserphilharmonie ist am Sonntag, 9.12., im Rosengarten zu hören. Los geht es um 16.15 Uhr im Foyer mit einem Auftritt des Jugendblasorchesters, gefolgt um 17 Uhr vom 80-köpfigen Orchester. Tickets gibt es telefonisch unter 06359/4 00 95, per E-Mail an tickets@mbp-ev.de, auf der Website eventim.de oder bei anderen Vorverkaufsstellen.

