Blick hinter die Kulissen

Mannheim.Mit der neuen Führung „Hinter den Kulissen – Mit der Restauratorin durch das Schlossmuseum“ erhalten Besucher ab Sonntag, 10. Februar, ganz neue Einblicke. Bei diesem Rundgang in Begleitung einer Fachfrau gilt es, so manches Geheimnis zu lüften und einen Blick auf verborgene Raffinessen und edle Intarsien zu werfen. Die erste Führung beginnt um 14.30 Uhr. Restauratorin Annemie Danz wird die Interessierten dabei mit allerlei interessanten Details versorgen. Zur prunkvollen Einrichtung des Barockschlosses zählen beispielsweise kostbare Möbelstücke, die oft auch interessante Geschichten zu erzählen haben. Danz beantwortet unter anderem die Fragen, aus welchen Materialien und mit welchen Techniken diese hergestellt wurden. Sie erzählt, was genau sich im Inneren der Sekretäre und Kommoden verbirgt und ob es tatsächlich Geheimfächer gab.

Um das Leben bei Hofe geht es in der Führung am Samstag, 9. Februar, ab 14.30 Uhr. In bewährter Manier führt ein Mitglied des Hofes im historischen Kostüm durch die eingerichteten Prunkräume – und mitten hinein in die Zeit, als das kurfürstliche Paar Carl Theodor und Elisabeth Augusta hier residierte. Die Führungen kosten jeweils zwölf Euro (sechs Euro ermäßigt). Eine Anmeldung ist unter Telefon 06221 / 65 888-0 möglich. mics

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.02.2019