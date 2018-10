Mannheim.Sonst können das nur Mediziner und Forscher: Einen Blick ins Innere der Mumie werfen – das dürfen Besucher am Samstag, 20. Oktober in den Reiss-Engelhorn-Museen. An diesem Tag gibt es spezielle Führungen durch die aktuelle Sonderausstellung „Mumien - Geheimnisse des Lebens“ mit Virtual-Reality-Technik.

Sie entdecken, welche Überraschung sich in einem mehr als 500 Jahre alten Inka-Mumienbündel verbirgt. Die Führungen starten um 11.15, 12.15, 13.15, 15., 16. und 17. Uhr. Treffpunkt ist an der Kasse im Museum Zeughaus C 5. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung gebeten unter Telefon 0621/293-3150.

Die Ausstellung entführt in die faszinierende Welt der Mumien – von den Dinosauriern über alte Hochkulturen bis in die Gegenwart. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Mumienforschung. Die Besucher erhalten einen spannenden Einblick, mit welchen Methoden Wissenschaftler die Geheimnisse der Mumien entschlüsseln. Auch die Virtual-Reality-Technik wird in der Forschung eingesetzt. Für die Ausstellung haben Experten der Universität Basel aus Computertomographie-Daten eine 3D-Darstellung einer besonders faszinierenden Mumie aus der Ausstellung geschaffen. Spezial-Führungen an der Virtual-Reality-Station finden einmal im Monat statt. Weitere Termine sind 17. November und 15. Dezember 2018 sowie 12. Januar, 9. Februar und 9. März 2019. An jedem Termin werden sechs Führungen angeboten. Anmeldungen werden bereits jetzt im Buchungsbüro angenommen unter Telefon 0621/293-3150. pwr

