Blick zurück in die Zukunft

Ludwigshafen/Landau.Die Zeiten sind hart. Irgendwie jedenfalls. Gemeinschaftsstiftende Rituale scheinen seltener zu werden, der Mensch denkt und daddelt in einer fein verästelten Gesellschaft individuell und oft allein vor sich hin, es dudelt aus allen Ecken in fremden Zungen – ein babylonisches Sprachgewirr. Gestreamt. Designed. Omnipräsent.

In diesen Zeiten schicken diese Männer Männer und Frauen in Frack, Schärpe, Vatermörder und langem Kleid auf die Bühne. Schwarz. Weiß. Die Männer heißen Beat Fehlmann und Michael Francis. Der eine, Fehlmann, ist Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Der andere, Francis, ist ihr Chefdirigent.

Die Ausgangslage im Jahr 2020 scheint also schlecht, um den 100. Geburtstag eines altgedienten Orchesters mit einem prallen Programm samt Festkonzert an der Geburtsstätte in Landau zu feiern. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Klassikbranche boomt live, die Häuser sind trotz üppiger Angebote voll. Die Situation ist viel besser, als man denkt.

Fehlmann lächelt. Er weiß das. Seit vergangener Saison ist er der eher stille, aber emsige Netzwerker des Orchesters, und seit September 2019 hat er mit Francis als Chefdirigenten einen Sympathieträger und Wunschkandidaten. Dessen erfrischende Art ist ansteckend. Er kommt auf einen zu. Lächelt. Gibt einem offenherzig die Hand und sucht direkten Augenkontakt. „How are you? Nice to meet you!“, sagt er dann in elegantem Englisch.

Der dritte Glücksfall: Geld

Das Duo Fehlmann-Francis könnte auch für die Jubiläumsspielzeit zum Glücksfall werden. Fehlmann hat in Francis einen dirigierenden Überflieger: Von Haus aus ist er Kontrabassist. Dass der 1976 geborene Brite das nach Schriftsteller Patrick Süskind „mit Abstand wichtigste Orchesterinstrument schlechthin“ gegen den Taktstock eintauschte, ist ein Kuriosum. In Francis’ Zeit als Kontrabassist beim London Symphony Orchestra sollte 2007 Maestro Valery Gergiev Dmitri Schostakowitschs „Vierte“ dirigieren, erkrankte aber. Auf der Suche nach einem Ersatzmann hat man ins Orchester hineingefragt, ob jemand die Leitung übernehmen wolle, so die Mär. Einer streckte den Finger: Michael Francis.

Der Rest ist Legende: Er kam. Er dirigierte. Er siegte.

Auf der anderen Seite hat Francis in Fehlmann einen ausgewiesenen Musikfachmann. Der 1974 in Aarau geborene Schweizer ist nicht nur Kulturmanager. Er war Profi-Musiker: Komponist und Dirigent.

Der dritte Glücksfall ist, dass kürzlich nun die Landesregierung in Mainz endlich die Zuwendungen der laut einer Studie zuletzt chronisch unterfinanzierten Staatsphilharmonie um eine Viertel Million Euro auf 9,78 Millionen aufgestockt hat. So kann Fehlmann mit rund elf Millionen Euro Etat arbeiten, knapp 1,1 Millionen Euro erwirtschaftet das Orchester selbst. Das Geld dürfte erst mal einige Sorgen vertreiben. Zudem herrscht das Gefühl: Dieses Orchester wird vom Land Rheinland-Pfalz derzeit nicht in Frage gestellt.

Mehr als 100 Konzerte spielt es in der laufenden Spielzeit. Höhepunkt: das Festkonzert am Samstag, 15. Februar, in der Jugendstilfesthalle Landau. Genau 100 Jahre zuvor war das damalige Landes-Sinfonieorchester für Pfalz und Saarland von dort aus zur ersten Konzertreise durch die Pfalz und das Saarland aufgebrochen.

Bindungskraft der Musik

Auf dem Programm mit dem Motto „Der ganzen Pfalz zum Stolze“ stehen Klassiker: Beethovens fünfte Sinfonie, „Tod und Verklärung“ von Strauss und auch ein Werk mit moderner Anmutung: Olivier Messiaens „Zion Park et la cité céleste“ aus „Des Canyons aux étoiles“. Francis wird dirigieren.

Fehlmann betont: Musik ist nicht nur allein große Kunst. Sie hat, sagt er, „auch eine ganz konkrete soziale Bindungskraft“. Deswegen sei Kunst das wichtigste Medium, „das wir heute haben, um zu zeigen, wo unser Platz in der Welt ist“.

Die Geschichte der Gründung ist erstaunlich. Im Schatten des Ersten Weltkriegs (1914 bis 1918) beschließen Landauer Bürger im September 1919, also einen Monat nach Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung am 14. August, die Gründung eines reisenden Landes-Sinfonieorchesters. „Das muss man sich mal vorstellen: Daraus spricht ein großer Optimismus in einer unsicheren Zeit des Umbruchs“, befindet Fehlmann, für den der Geburtstag auch die Botschaft transportiert, „bewusst für ein friedliches Miteinander einzutreten“.

Und dieser Umbruch 1919 zwischen Krieg, Novemberrevolution und Reichsgründung lässt sich seiner Ansicht nach auch in die Gegenwart hinüber spannen. „Auch heute leben wir mit den Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz in einer Zeit großer Veränderungen“, sagt er.

Ein Blick zurück lohnt. Schon in den ersten Jahren erregte das Orchester unter Leitern wie Richard Strauss und Hermann Abendroth überregionale Aufmerksamkeit. Später sorgten Chefdirigenten wie Christoph Eschenbach und Leif Segerstam für internationale Beachtung. Doch das Orchester hat ein Problem: Es hat keinen festen Konzertsaal und ist überall Gast.

Optimistisches Szenario

So steht nach wie vor die Versorgung des Bundeslandes im Zentrum. Zu den Reisen durch die Pfalz, wo die „Musik zu den Menschen gebracht wird“, kommen traditionell Gastspiele im In- und Ausland sowie die Zusammenarbeit mit international bedeutenden Dirigenten und Solisten. In der aktuellen Spielzeit sind und waren das Anna Netrebko, Elina Garanca, Juan Diego Flórez. Pädagogisch ist man in der Ludwigshafener Heinigstraße ebenso aktiv. Mit Vermittlungs- und Familienformaten, mit Probenbesuchen und Krabbelkonzerten. Und für seine Konzertmitschnitte und CDs gab es in den vergangenen fünf Jahren zwei Echos, einen Verlagspreis fürs „beste Konzertprogramm“ und einen Opus Klassik.

Doch das Kommende ist wichtiger als alle Meriten. „Das Jubiläum führt uns noch einmal deutlich vor Augen, warum das Festival ,Modern Times’ mit Musik des beginnenden 20. Jahrhunderts so wichtig für unser Orchester ist“, so Fehlmann. Die gesellschaftlichen Umbrüche dieser Zeit hätten ihre Spuren in der Musik hinterlassen. Nicht nur die Weltordnung, sondern auch die tradierten Harmonien gerieten ins Wanken. Für ihn lautet die spannende Frage: „Wie reagieren Künstler, wie reagiert man künstlerisch auf eine Zeit des Umbruchs, auf Zeiten von revolutionären Veränderungskräften?“ Und wie lasse sich daraus dann ein optimistisches Szenario der Zukunft schaffen, so etwas wie Zukunftsglaube?

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.02.2020