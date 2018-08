Blitzendes Chrom und BBQ

Anzeige

Doch das ist beileibe nicht alles, was das US-Car Treffen seinen Besuchern bietet. So können diese etwa vor Ort ein Beauty-Programm in Anspruch nehmen, bei dem ihnen ein Barber-Shop und die Mitarbeiter von „13Skullz Tatoo“ hilfreich zur Seite stehen.

Mit von der Veranstaltungs-Partie ist auch Sönke Priebe, Autor des Buches „Horse-Powers – Legendäre US-Cars“, der am Sonntag in der Veranstaltungshalle des Museums Fahrzeuge präsentiert, die eine oder andere Anekdote dazu erzählt und anschließend Autogramme gibt.

Daneben sorgen an beiden Tagen die Bands Betty Sue & The Hot Dots und NightHawk, am Samstag überdies die Gruppen Fat Cat und Movie Star für Livemusik. Darüber hinaus gibt es eine bunte Händlermeile.

Die Veranstaltung findet am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt auf das Freigelände des Technik Museums Sinsheim ist sowohl für Besucher als auch die Teilnehmer des US-Car Treffens kostenlos. Am Samstag steht ab 18 Uhr eine anschließende BBQ-Party auf dem Programm; und am Sonntag findet ab 14 Uhr die Fahrzeugpräsentationen mit Autor Sönke Priebe in der Veranstaltungshalle statt. Weitere Informationen rund das US-Car Treffen gibt es auf der Internetseite des Sinsheimer Technik Museums.

Info: technik-museum.de/us-car

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.08.2018