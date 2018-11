Bloch-Preis geht an Kameruner

Ludwigshafen.Der Ernst-Bloch-Preis des Jahres 2018 geht an den kamerunischen Politikwissenschaftler und Postkolonialismus-Theoretiker Achille Mbembe. Mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten und Artikeln setzte sich der 61-Jährige früh gegen das autoritäre Regime im Kamerun der 80er Jahre ein. Zudem trat er mit Alphabetisierungskampagnen in seinem Heimatland und Tansania in Erscheinung.

Nach seinem Geschichtsstudium und starkem Engagement für die linke Bürgerrechtsbewegung in seinem Land übernahm der Kameruner 2001 eine Tätigkeit am Institute of Social and Economic Research in Johannesburg. Der Ernst-Bloch-Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. Der mit 2500 Euro dotierte Förderpreis geht an den sozial engagierten Autor, Übersetzer und Journalist Maximilian Probst. Überreicht werden die Preise am Donnerstag, 15. November, von der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Der Festakt im Ernst-Bloch-Zentrum beginnt um 18 Uhr. mer

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018