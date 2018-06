Blues unter alten Linden

Anzeige

Brühl.Blues und Blues-Swing sind die Spezialgebiete der Formation von Marion La Marché und die „ElVille Blues Band“. Sie beweisen sofort, dass Blues nicht nur dümpelnder sechsachtel Groove im langweiligen Zwölf-Takte-Schema ist. „Blues darf auch rockig-erdig, funky-frech und gekoppelt mit unzähligen anderen musikalischen Einflüssen daherkommen“, so die Sängerin.

Gitarrist Tom Schaffert, Drummer Sam Sommer, Michael „Bo” Batzler am Bass sowie Hammond-Keyboarder und Pianist Tom Karb waren schon einige Jahre als Bluesformation unterwegs, als Marion La Marché 2011 zur Truppe stieß. Am Sonntag, 1. Juli, werden die Fünf ab 11 Uhr außerdem von Michael Steiner am Saxofon unterstützt.

Die Jazzmatinee wäre allerdings unvollständig, gäbe es neben nicht auch kulinarische Genüsse. Im Garten der Jugendstilvilla Meixner. ras