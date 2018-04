Blumen erfüllen die Innenstadt

Anzeige

Beim Blumenschmuckwettbewerb werden bepflanzte Fenster, Balkone Baum-Beete oder Vorgärten prämiert, also all das Grüne und Bunte, was von der Straße auf sichtbar ist und Mannheim bunter macht. Die Teilnahme ist kostenlos.

Zwischen dem 18. Juni und dem 13. Juli werden dann die angemeldeten Adressen begutachtet. Heimische Blumensorten, die Bienen und anderen Insekten Nahrung bieten, geben bei der Bewertung Pluspunkte. Am 26. September werden die Gewinner bei der Preisverleihung im Luisenpark mit einem Pflanzenkorb belohnt. Interessierte können sich bis zum 11. Juni mit Adresse und Ortsangabe des Blumenschmucks anmelden. Die Karten dafür liegen am Samstag und in den Bürgerservices der Stadt aus. Außerdem können sich die Teilnehmer telefonisch unter 115 oder online unter www.mannheim.de/blumenschmuck anmelden. ham

Los geht’s am Samstag um 10 Uhr auf den Kapuzinerplanken in O 5. Ende ist um 16 Uhr.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.04.2018