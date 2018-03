Blumen und ein hoppelndes Nagetier

Anzeige

Mannheim.Da hoppelt etwas durch die Mannheimer Stadtparks. Gemeint sind nicht die Kaninchen, die unter Jahr dort sowieso immer zu sehen sind. Nein – es ist der Osterhase, der gleichzeitig etwas für die Kleinen Besucher der Parks mitgebracht hat.

Wie jedes Jahr können die Menschen aus Mannheim und der ganzen Region den traditionellen Osterbrauch im Luisenpark auf besondere Weise begehen: Österliche Blumen zieren dort die Wege, Familien genießen den Osterspaziergang und überhaupt gibt das Ambiente den Gästen im Park das Gefühl, einer großen Familie anzugehören.

An Ostersonntag und -montag steigt im Luisenpark und im Herzogenriedpark jeweils ab 14 Uhr der traditionelle Oster-Familien-Spaß. Das hoppelnde Nagetier wird in beiden Parks vor dem bunt geschmückten Osterexpress tolle Fotos mit den Kindern machen und gleichzeitig auch noch Süßigkeiten an die kleinen Gäste verteilen.