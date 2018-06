Blumenkohlfest in Ruchheim

Anzeige

Ludwigshafen.Zum „Ruchemer Blumenkohlfest“ lädt der TV 1896 Ruchheim von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Juni, in den Ludwigshafener Stadtteil ein. Das Programm auf dem Platz vor dem Ruchheimer Schloss beginnt am Freitag, 19.30 Uhr, mit einem Auftritt der Band Drunken Beats und der Eröffnung der Blumenkohlfest-Bar. Am Samstag startet der Festzeltbetrieb um 17 Uhr, das Programm um 19.30 Uhr. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen mit Helmut Hanitzsch. Daneben gibt es verschiedene Fahrgeschäfte . mav