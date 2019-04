Blumenmeer in der Stadt

Mannheim.Mitte des Monats zwang das Wetter mit seinen kalten Temperaturen noch einmal zum Griff nach dem Schal. Zwei Wochen später scheint die Sonne – und mit ihr erstrahlen überall die ersten Blumen in ihrer farbenfrohen Pracht. So verwandelt sich am Samstag, 27. April, von 10 bis 16 Uhr der Paradeplatz bei „Mannheim blüht auf!“ wieder in ein buntes Blumenmeer.

Die Veranstaltung bildet den Auftakt für einen Aktionswettbewerb in der Stadt, um Mannheim durch Blumenschmuck attraktiver zu gestalten. Im Rahmen des Programms werden den Besuchern neben Unterhaltung auch Informationen zu Sommerblumenneuheiten und Ratschläge zur Bepflanzung von Beeten und Balkonkästen geboten.

Samen säen für die Bienen

Mit einem Stand auf dem Paradeplatz ist unter anderem der Luisenpark vertreten. Mit der Aktion „Pralinen für die Bienen“ soll den Fluginsekten mehr Lebensraum in der Stadt geschaffen werden.

Die Teams von Grüner Schule und Freizeithaus vergeben vor Ort Samengebinde in Pralinenform. Sie sagen zum Schutze der Bienen den sich immer mehr ausbreitenden Betongärten den Kampf an – diese nämlich bedeuten für die Fluginsekten auf lange Sicht das Aussterben.

Kinder und Erwachsene können dabei helfen, indem sie aus Erde und Samen von Wildblumen die Saatgutpralinen herstellen. Diese können die Aktionsteilnehmer anschließend mitnehmen und aussähen. Sie können überall dorthin geworfen werden, wo eintönige Flächen mit bunten Blumen geschmückt werden sollen.

Besonders bienenfreundlich ist auch die diesjährige ausgezeichnete Beet- und Balkonpflanze Bidens „Funny Honey“. Die Pflanze des Jahres zeichnet sich dadurch aus, dass die Wuchseigenschaften, Standortansprüche sowie Form und Blüte den Anforderungen entsprechen, die professionelle Pflanzenzüchter vorab ausgewählt haben.

Funny Honey hat einen kompakten, aber kräftigen Wuchs, sie hat eine hohe Wettertoleranz, eignet sich für verschiedene Standorte und ist mit ihren lebhaften Blüten ein Blickfang. Dieses einfach zu pflegende Gewächs blüht den ganzen Sommer durch. Das alles macht sie zu einer tollen bienen- und insektenfreundlichen Pflanze.

Straßen verschönern

Ab dem 27. April können sich Anwärter zum Blumenschmuck-Wettbewerb anmelden. Die Stadt belohnt all jene, die mit einer Bepflanzung ihre Straße verschönern. Pluspunkte gibt es für insektenfreundliche Blumensorten. Im Juni und Juli sind die Bewerter unterwegs, um sich die angemeldeten Bepflanzungen anzusehen. Die Preisverleihung findet im Luisenpark statt. jeb

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019