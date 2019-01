Börse für Modellbauer

Mannheim.Für alle Miniatur-Racing-Freunde veranstaltet die Renn-Ecke nach dem Erfolg in den vorherigen Jahren auch 2019 wieder eine Modellauto- und Slotbörse im Luisenpark. Am Samstag, 2. Februar, können von 11 bis 16 Uhr Modellautos, Slotracer und Zubehör, Literatur und viel mehr in der Festhalle Baumhain an über 140 Ständen an- und verkauft sowie getauscht werden.

Ausstellung in der Halle

Außerdem können die neu erstandenen Modelle auf einer großen Carrera-Bahn dann auch gleich ausprobiert werden. Vielleicht ja sogar direkt in einem Wettrennen mit den Neuerwerbungen des Begleiters?

Ein weiteres Schmankerl erwartet alle Modellbau-Fans in der Halle: Dort stellt ein Modellbauverein seine selbstgebauten Schmuckstücke aus. Karten sind am Veranstaltungstag an der Kasse am Haupteingang erhältlich. hkl

