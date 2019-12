Bonez MC rappt mit Raf Camora live

Bonez MC 2016 bei der „1 Live Krone“-Gala. © Vennenbernd/dpa

Mannheim.Wenn man den inzwischen familienkompatiblen Sido ausklammert, sind sie die ersten Straßenrapper, die in der SAP Arena auftreten: Bonez MC & Raf Camora. Die als Duo eher auf Dancehall-affinen Sound fixierten Musiker zählen mit fast zahllosen, millionenfach gestreamten Hits aus ihren beiden „Palmen aus Plastik“-Alben zu den erfolgreichsten Vertretern des Genres. Trotzdem gibt es auf eventim.de für ihr Konzert am Donnerstag, 5. Dezember, 19 Uhr, noch Karten (47,90 Euro plus Gebühren). jpk

