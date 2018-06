Boogie auf dem Lehrplan

Anzeige

Mannheim.Die First Class Blues Band bestreitet das zweite Konzert des Pfingstberg-Blues in der Mannheimer Pfingstbergschule (Winterstraße 30) am Freitag, 8. Juni, 20 Uhr: Schon seit 17 Jahren machen Christian Rannenberg (Piano), Jan Hirte (Gitarre), Thomas Feldmann (Saxophon, Harp), Thommie Harries (Schlagzeug) und Kevin DuVernay (Bass) gemeinsam Musik. Alle fünf Bandmitglieder singen auch – und verstehen ihr Handwerk vorzüglich, was ihnen einen Preis der Deutschen Schallplattenkritik einbrachte und sie auf Touren mit Stars wie Johnny Copeland, Big Jay Mc Neely, Angela Brown und Karen Carroll führte. sdo

Freitag, 8. Juni, 20 Uhr, Pfingstbergschule, Mannheim. Karten für 16 Euro unter Telefon 0621/87 35 54.