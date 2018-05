„Boxen auf!“ an Christi Himmelfahrt

Anzeige

Haßloch.Die Faszination des Galopprennsports können Besucher am Donnerstag, 10. Mai, auf der Pferderennbahn in Haßloch erleben. „Boxen auf!“ heißt es dort zum ersten Mal in dieser Saison, wenn der Pfälzische Rennverein Haßloch ab 13 Uhr seinen diesjährigen Himmelfahrtsrenntag eröffnet. Auf dem Programm stehen verschiedene Prüfungen der Englischen Vollblüter, darunter das Hauptrennen des Tages – die „Haßlocher Meile“, ein „Ausgleich III“-Rennen über 1600 Meter. Hinzu kommt der Wertungslauf zum Juniorcup Südwest.

Neben den sportlichen Ereignissen wird zudem ein Rahmenprogramm für die ganze Familie geboten. Dazu gehören eine Wettschein-Tombola, Kinderspiele und Tippspiele.

Die Galopprennbahn des Pfälzischen Rennvereins befindet sich am Rande von Haßloch (Rennbahnstraße 158). Der zweite Renntag der Saison folgt am Sonntag, 1. Juli. mav