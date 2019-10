Britische Rocklegende

Urgestein des britischen Bluesrock: Stan Webb. © Stan Webb

Weinheim.Stan Webb’s Chicken Shack geben sich im Weinheimer Café Central die Ehre: Am Freitag, 18. Oktober, bringen die Bluesrock-Veteranen von der Insel ihr neues Studioalbum mit. Mit großer Wahrscheinlichkeit stehen auch die beiden bekanntesten Nummern der Band – „Tears In The Wind“ und „Poor Boy“ – auf dem Programm. Seit 1965 gibt es Chicken Shack mit einigen Unterbrechungen, auch wenn außer Webb die Besetzung regelmäßig wechselt. Der Gitarren-Held fasziniert mit seinem Spiel noch heute und lässt die Herzen der Fans regelmäßig höherschlagen. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019