Britischer Barde voller Charisma

Sehr britisch: Charlie Cunningham. © Peter Banks

Mannheim.Zu Hause in England gilt der Sänger und Songschreiber Charlie Cunningham schon nach gerade mal zwei Alben als große Pop-Hoffnung. Hierzulande muss das breite Publikum den britischen Barden noch entdecken.

Am Montag, 9. März, 20 Uhr, hat es dazu die Gelegenheit: bei seinem Konzert in der Alten Feuerwache Mannheim. Neben seiner Stimme und den zu Herzen gehenden Melodien fasziniert auch sein virtuoses Spiel auf der akustischen Gitarre, das sich – vom spanischen Flamenco geprägt – in bester britischer Folk-Tradition bewegt. Das Vorprogramm bestreitet Sophie Jamieson. gespi

Info: Montag, 9. März, 20 Uhr, Alte Feuerwache Mannheim. Karten(21 Euro plus Gebühren) unter: altefeuerwache.com

