Bühnenbild von 1957

Mannheim.Richard Wagners berühmte Gralsoper „Parsifal“ wird am Karfreitag, 30. März, im Opernhaus des Nationaltheaters Mannheim (NTM) wiederaufgenommen. Eine Besonderheit ist, dass dabei die frisch restaurierten Glasplatten für die Projektionen des Bühnenbildes der Inszenierung von 1957 zum Einsatz kommen. Die Wiederaufnahme ist bereits ausverkauft. Eine weitere Aufführung gibt es jedoch am Samstag, 14. April, um 16 Uhr im Rahmen eines Festlichen Opernabends. Dabei ist Angela Denoke als Verführerin Kundry und René Pape als Gurnemanz zu sehen. Zum letzten Mal in dieser Spielzeit wird Parsifal am Donnerstag, 31. Mai, um 17 Uhr aufgeführt. Zusammen mit zwei Pausen dauert das Stück nach Angaben des Nationaltheaters ungefähr fünf Stunden und 15 Minuten. Info: Vom 30.3. bis zum 14.4. sind im unteren Foyer die originalen Glasplatten ausgestellt. fhm