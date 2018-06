Bürger begegnen Vereinen

Die Veranstaltungen von „Monnem Bike“ in der Innenstadt gehen von 11 Uhr bis 20 Uhr. Die Diskussion zum kostenlosen Nahverkehr beginnt um 11.30 Uhr in Q 7 in Raum 327. Der Vortrag zum autofreien Quartier ist im selben Raum um 15 Uhr. Die Kunststraße ist von N 1 bis N 6 gesperrt, alle Innenstadtparkhäuser sind zugänglich.

„Spielraum Stadt“ findet von 11 Uhr bis 22 Uhr in der Verlängerten Jungbuschstraße statt.

Die Radparade startet um 16 Uhr auf dem Marktplatz und endet gegen 17.45 Uhr auf den Kapuzinerplanken. (ham)