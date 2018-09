Bürger diskutieren über die Multihalle

Mannheim.Seit Februar 2011 ist die Multihalle – außer dem Restaurant – eigentlich komplett gesperrt, offiziell wegen Einsturzgefahr. Ob es eine Generalsanierung des 1975 zur Bundesgartenschau im Herzogenriedpark errichteten, wegen seiner besonderen Dachkonstruktion als „Wunder von Mannheim“ geltenden Gebäudes geben wird, soll sich erst Ende 2019 entscheiden. Nach vielen Fachdiskussionen und eher kulturellen Veranstaltungen haben nun die Bürger das Wort. Vom 26. bis 28. September wird es „Multihalle Bürgertage“ geben.

Dabei werde die von Architekt Carlfried Mutschler geplante, von Frei Otto (bekannt vom Münchner Olympiastadion) mit dem spektakulären Dach versehene Multihalle im Herzogenriedpark „für alle Mannheimer zu einem Ort des Austauschs, des Denkens und des Miteinanders – für eine gemeinsame Zukunft“, so die offizielle Ankündigung. Dabei lautet das Motto „freidenken“ – alle Gedanken, Ideen, Meinungen sind erlaubt.

Los geht es am Mittwoch, 26. September, 17.30 bis 21 Uhr, mit einer Herzogenried-Stadtteil-Konferenz. Das Wohngebiet wurde 1975 als Modellprojekt für das „Wohnen im Grünen“ geplant. „Unter dem Dach der Multihalle, die ein Symbol für Zukunft ist, kann wie in einem Labor für städtische Zukunftsträume gemeinsam gedacht, geredet, gelacht, geträumt und gestaltet werden – um Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu finden“, so die bewusst offene Vorgabe der Stadt für den Abend. Weiter geht es am Donnerstag, 27. September, ebenso von 17.30 bis 21 Uhr, sowie am Freitag, 28. September, 17.30 bis 20.30 Uhr. Dann wolle man „die Ergebnisse unter dem Dach der Multihalle präsentieren und diskutieren“. An allen drei Tagen ist das Marchivum ab 16.30 Uhr vor Ort, um für eine in 2019 geplante Ausstellung Erinnerungsstücke an die Bundesgartenschau 1975 zu sammeln. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018