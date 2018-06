Anzeige

Mannheim.Das gab es so in Mannheim noch nie: Die Bundeswehr präsentiert sich am Samstag, 9. Juni mit einem äußerst umfangreichen Programm in Neuostheim auf ihrem Bildungscampus an der Seckenheimer Landstraße. Erstmals gibt es diesen „Tag der Bundeswehr“ in der Quadratestadt. Sie ist in diesem Jahr der einzige Standort, an dem sich die Truppe derart ausführlich präsentiert.

Alleine Oberst Henry Neumann wird als Kommandeur des ABC-Abwehrkommandos der Bundeswehr rund 200 Soldaten und fast 40 Fahrzeuge aus Bruchsal mitbringen und die Leistungsfähigkeit der ABC-Abwehrkräfte demonstrieren. Zudem sind viele weitere Rad- und Kettenfahrzeuge zu sehen, darunter ein moderner „Leopard“-Panzer.

Bus-Pendelverkehr

Französische und amerikanische Soldaten mit ihren Fahrzeugen und Geräten, das Technische Hilfswerk, Rettungsdienste und Polizei beteiligen sich an dem Programm. Hinzu kommen zahlreiche Probevorlesungen und wissenschaftliche Experimente, um Bildung beim Bund erlebbar zu machen. Schließlich sind das Bildungszentrum der Bundeswehr und die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung/Fachbereich Bundeswehrverwaltung in Neuostheim gemeinsam Ausrichter.