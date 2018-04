Bunt, schrill, vielfältig

Anzeige

Heidelberg.Den weiten und bunten Rahmen der Kultur auszuloten und immer neue Spitzlichter zu setzen, das ist der Anspruch des inzwischen zehnten Heidelberger Queer-Festivals, das unter anderem wieder zahlreiche Livekonzerte bringt. Das Zentrum des farbenreichen Treibens ist erneut der Karlstorbahnhof. Nach zwei zeitlichen Vorab-Ausreißern bestreitet am Dienstag, 1. Mai, 21 Uhr, Kele Okereke den offiziellen Auftakt. Bereits zum zweiten Mal gastiert er im Rahmen des Festivals in Heidelberg. Okereke war Frontmann der Indie-Rockband Bloc Parts, ist aber inzwischen solo unterwegs. Sein jüngstes Solo-Album „Fatherland“ erschien vergangenen Herbst und vereint elektronische Klänge mit Singer/Songwriter-Elementen, Soul und Folk. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 22 Euro.

Georgette Dee offiziell

Die offizielle Eröffnung und Vernissage zum Festival ist dann am Freitag, 4. Mai, 19 Uhr – mit Georgette Dee, „Deutschlands größter lebender Diseuse“, mit eigenen Songs sowie Interpretationen von Brecht, Weill, Brel und Eisler. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, der Eintritt ist frei. Dabei sein kann nur, wer nach Voranmeldung unter info@karlstorbahnhof.de eine Bestätigung bekommen hat.

Musik und Tanz stehen dann am Freitag, 11. Mai, 20 Uhr, an: Das Cuarteto Bien Porteño und Leila Riva (Buenos Aires) präsentieren Musik aus einhundert Jahren Tango-Geschichte und setzen dessen einzigartige Emotionalität für Tänzer und Zuhörer in Szene. Wer dabei sein will, zahlt an der Abendkasse 18 Euro. Am Samstag, 12. Mai, 21 Uhr, sind dann Girl Ray zu erleben: Das Frauen-Trio kommt aus London und dokumentiert in seinen Songs die Dramen der Pubertät mit viel Witz und einer Spur Wehmut (15 Euro).