Bunte Vielfalt auf der Bühne

Mannheim.Die Band Outta Space Crew und DJ Crypt gastieren am Samstag, 9. Februar, im Forum Mannheim. Beginn der Veranstaltung ist um 21.30 Uhr.

Unter dem Titel „Funk Injection“ präsentiert die Outta Space Crew eine außergewöhnliche Veranstaltungsreihe, bei der die enge Verknüpfung zwischen Liveband und Street Dance im Vordergrund steht. Zu jeder Ausgabe der Reihe werden wechselnde Gastmusiker eingeladen, die ihre Songs zusammen mit der Outta Space Crew auf die Bühne bringen. Ob MC, Sänger oder DJ – bei der Auswahl der Gäste wird auf Vielfalt gesetzt. Die Funk Injection bleibt deshalb stets wandelbar und ist jedes Mal einzigartig.

Im Club des Jugendkulturzentrums Forum in Mannheim hat die Funk Injection seit Anfang 2017 ihr Zuhause gefunden. Von Beginn an unterstützt von der Breakdance-Crew True Rokin Soul hat sich die Vision der fünf Musiker seitdem zu einem Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Funk-Style- sowie der Hip-Hop-Szene – aber auch darüber hinaus – etabliert.

Im Anschluss an das Konzert sorgt DJ Crypt mit einer Mischung aus Hiphop, Soul und Funk für Laune. Mehr als 19 Jahre Dienst am Turntable verschaffen dem Stuttgarter DJ die nötige Erfahrung, um das gesamte Forum zum Tanzen zu bringen. Sein Durst nach der perfekten Party ist auch nach all den Jahren längst noch nicht gestillt – vielleicht findet er sie ja am Wochenende. mics

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.02.2019