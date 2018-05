Anzeige

Sinsheim.Mit dem 104. Fohlenmarkt wird von Donnerstag bis Montag, 10. bis 14. Mai, das größte Volksfest im Kraichgau gefeiert. Die fünftägige Veranstaltung, die Attraktionen und Angebote für die ganze Familie bereithält, wird am Donnerstag, 11 Uhr, von Oberbürgermeister Jörg Albrecht in der Elsenzhalle eröffnet. Der Fassbieranstich wird von der Sinsheimer Stadtkapelle begleitet. Ein Feuerwerk krönt den Eröffnungsabend.

Auch im weiteren Festverlauf erwartet die Besucher in der Halle ein bunter Programm-Mix aus Livemusik, Sport- und Tanzvorführungen, Party sowie am Freitag, 13 Uhr, ein Seniorennachmittag und am Sonntag, 10 Uhr, ein ökumenischer Gottesdienst. Am 13. Mai startet um 13.30 Uhr auch der große Festumzug unter dem Motto „Einfach unverwechselbar – So sinse in Sinse“, außerdem laden die Einzelhändler von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt ein. Daneben lockt der Vergnügungspark mit vielen Fahrgeschäften vom Autoskooter bis zum Riesenrad – am Montag ist dort Familientag. Beim Krämermarkt präsentieren zudem am Samstag und Sonntag über 65 Markthändler ihr Angebot, und vor der Elsenzhalle errichtet das SOG Basecamp am 12. und 13. Mai einen Kletterparcours. mav