Bunter Programm-Mix

Schifferstadt.Mit einem bunten Mix aus Unterhaltung, täglicher Livemusik, Sport, Kirmes und Geselligkeit empfängt das Rettichfest seine Besucher, das von Freitag bis Dienstag, 1. bis 5. Juni, in Schifferstadt gefeiert wird. Der Startschuss für die Veranstaltung auf dem Festplatz an der Iggelheimer Straße fällt am Freitag um 18 Uhr – dann heißt es eine halbe Stunde lang „Freie Fahrt!“ bei allen Fahrgeschäften.

Start um 19 Uhr

Die offizielle Eröffnung mit Begrüßung durch Bürgermeisterin Ilona Volk und Rettichkönig Lukas I. sowie dem Fassbieranstich erfolgt um 19 Uhr. Jens Huthoff & Band mit Sascha Kleinophorst und Jeannette Friedrich als „Special Guests“ begleiten den Abend musikalisch. Am Samstag finden unter anderem das Schafkopfturnier des Fördervereins FSV 13/23 (15 Uhr) und der Rettichfestlauf mit dem Leichtathletik-Club 1969 statt (ab 19 Uhr). Das Programm am 3. Juni beginnt um 10 Uhr mit einem Skatturnier des KGS-Fördervereins, von 13 bis 18 Uhr lädt zudem ein verkaufsoffener Sonntag zum Shoppingbummel in der Innenstadt ein. Der Festmontag startet um 13 Uhr mit dem Nachmittag der Betriebe, um 14 Uhr wird ein Überraschungswettbewerb auf der Bühne ausgerichtet, um 16.30 Uhr folgt die Preisverleihung für die „Rettichfest-Rallye“.

Am Dienstag gibt es ab 15 Uhr einen Familiennachmittag mit Kinderprogramm, um 16.15 Uhr startet das Rettichfest-Radrennen mit der Radfahrervereinigung 1897. Gegen 22.30 Uhr läutet ein Höhenfeuerwerk das Festende ein. Kirmesbetrieb ist jeden Tag ab 14 Uhr. mav