Bunter Waren-Mix

Walldorf.Mit seinem bewährten Mix aus Schmuck, Textilien, handbemaltem Porzellan und vielem anderem Selbstgemachten heißt der Kunst- und Handwerkermarkt seine Besucher am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Oktober, in der Astoria Halle in Walldorf willkommen.

Mehr als 80 Aussteller präsentieren bei der elften Ausgabe der Veranstaltung jeweils von 11 bis 18 Uhr ihre vielfältigen Angebote an Floristik, Töpferwaren, Taschen, Seifen und Papierwaren. Ebenso werden Kinderkleider, Naturholzprodukte oder pfiffige Schmuckideen auf Altbestecken präsentiert. Auch die „Puppen- und Bärendoktorin“ ist wieder mit von der Partie: Verletzen Puppen und Bären wird hier ebenso geholfen wie auch alte Raritäten geschätzt werden.

Der Markt, der zum elften Mal unter der Schirmherrschaft von „Walldorf live“ steht, findet im großen Saal sowie im Foyer der Astoria-Halle (Schwetzinger Straße 91) statt. In der Cafeteria werden derweil Kaffee und selbst gebackener Kuchen sowie herzhafte Speisen angeboten. Der Eintritt ist frei und es stehen nach Veranstalter-Informationen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung. mav

