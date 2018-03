Buntes Oval von Künstlerhand

Anzeige

Mannheim.Keines gleicht dem anderen. Manchmal sind sie grün und manchmal gelb. Doch in rot, blau, orange oder rosa – ob gestreift, geringelt, kariert oder gepunktet – kann man sie auch bestaunen: Ostereier sind zu dieser Jahreszeit in aller Munde. Aber nicht nur Kinder beschäftigen sich im Frühling mit diesem ovalen Frühstücks-Hit. Rund 50 ausgesuchte Künstler verblüffen am Wochenende auf dem 21. Ostereiermarkt die Besucher im Luisenpark mit detailreich verzierten Ei-Kunstwerken in sämtlichen Variationen. Am 24. und 25. März ist die Schau von 11 bis 18 Uhr beziehungsweise 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Alle Größen zu finden

Da wird gebatikt, umstickt, gemalt, umstrickt, aquarelliert, geätzt, gedrechselt, graviert oder geklebt: Beim Ostereiermarkt finden die Besucher detailverliebte Dekorationen für das Fest und können nebenbei bemerkt sogar einigen Kunsthandwerkern direkt beim Schaffensprozess zusehen. Anregungen für die heimische Ostereimalerei gibt es an diesem Wochenende also zuhauf. Die hier präsentierten Eier erzählen dabei viel über die Wertschätzung, die ihnen als Quelle neuen Lebens entgegengebracht wird. Die vielen verzierten Exponate sind auf dem Markt in jedweder Größe zu entdecken – vom Wellensittich- bis zum Straußen-Ei. Auch österliche Zinnfiguren können von den Besuchern bestaunt werden.

Daneben wird ein Glasbläser vor Ort Hasen und Eier aus Glas formen. Ein Kindermaltisch wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Der Markt ist gilt in Mannheim nicht nur als Treffpunkt für Kenner und Sammler der österlichen Dekorationskultur, sondern für alle Interessierte, die Freude am festlichen Schmücken haben. Nicht umsonst ist er seit mehr als 20 Jahren Tradition im städtischen Parkgeschehen. jor