Buntes Programm

Frankenthal.Ein lebendiges und vielfältiges Programm erwartet die Besucher des 14. Herbstspektakels, das von Mittwoch bis Sonntag, 2. bis 6. Oktober, in der Frankenthaler Innenstadt gefeiert wird. Rund um den Rathausplatz gibt es einen Herbstmarkt mit zwei Kinderkarussells, Spielbuden, Imbiss- und Süßwarenständen sowie einen großen Biergarten. Am 6. Oktober laden die Einzelhändler zwischen 13 und 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag, zeitgleich lockt eine Automeile in der Speyerer Straße.

Am selben Tag findet das 28. Internationale Fest des Beirates für Migration und Integration statt. Im Zuge der Veranstaltungen wird der Wochenmarkt vom Rathausplatz in die Wormser sowie August-Bebel-Straße verlegt. Es kommt zu Straßensperrungen und eingeschränkten Parkmöglichkeiten, teilt die Stadt mit. mav

