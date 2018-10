Buntes Treiben auf der Kerwe

Mannheim.Am Wochenende herrscht wieder Ausnahmezustand in Feudenheim. Entlang der Hauptstraße entfalten zur Kerwe Schausteller, Vereine, Gewerbetreibende und private Flohmarktständler wieder einen bunten Jahrmarktrummel. Liveprogramm auf drei Showbühnen sorgt für die Unterhaltung der Gäste. Bei den Shows von Lokalmatadoren wie Just for Fun, der Kerwe Chaos Band oder AMOkoustic, einem Ableger der Mannheimer Kult-Band Amokoma, kommt ordentlich Stimmung auf für eine ausgelassene Straßenparty bis in die späten Stunden.

Höhepunkt am Samstagabend ist traditionell das Feuerwerk, das pünktlich nach Einbruch der Dunkelheit den Feudenheimer Abendhimmel über dem Schulhof mit funkelndem Sternenregen hell erleuchtet. Doch Kerwe ist nicht nur Tradition, sie lebt auch von Neuerungen, spätestens seit im letzten Jahr Kerstin Bäumer den Vorsitz im Kerweverein übernommen hat. Sie präsentiert mit Oberbürgermeister Peter Kurz, der am Samstagnachmittag zum ersten Mal die Feudenheimer Kerwe eröffnen wird, nicht nur einen neuen Festredner, sondern mit Irmi Benz auch gleich die erste Kerwebürgermeisterin seit Kerwegedenken. Auch für die neue Bürgerserviceleiterin Martina Matuschewski ist es der erste öffentliche Auftritt bei der Kerwe. Bei so viel Frauenpower wird sich die Schlumbl, die in luftiger Höhe am Rathaus ihren Thron beziehen wird, sicherlich auf Anhieb wohlfühlen.

Traditionell beginnt die Feudenheimer Kerwe mit dem Sternmarsch, bei dem zahlreiche Vereine und Institutionen unter der musikalischen Begleitung des 1. Feudenheimer Spielmannszugs von der Liebfrauenstraße vor zum Rathaus und dann weiter zur Bühne 3 am Badischen Hof ziehen.

Festredner Peter Kurz

Dort ist dann gegen 14.30 Uhr der Festakt zur offiziellen Kerweeröffnung mit der symbolischen Übergabe der Amtsinsignien an die neue Kerwebürgermeisterin und dem obligatorischen Fassbieranstich durch Festredner Peter Kurz. Das Abendprogramm am ersten Tag gestalten Just for Fun, Audio Feel und Chris Cosmo. Weitere Highlights am Eröffnungstag sind BBKusch, die Palatino Bluesband, N.S.A. und die Barely Young Band. Zwischendurch bieten die Dance & Health Academy und die Garde- und Showtanzgruppen der KG Lallehaag auch etwas fürs Auge.

Nach dem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag öffnet die Feudenheimer Geschäftswelt ihre Läden und präsentiert sich mit Aktionen und Kerwerabatten entlang der Vergnügungsmeile in ihrer ganzen Vielfalt. Sonntag ist bekanntlich Familientag bei der Feudenheimer Kerwe, und während die Erwachsenen gemütlich bummeln können, lädt der Entertainer Jörg Schreiner auf Bühne 2 ab 12 Uhr zum Kinderprogramm ein. Um 12 Uhr spielt vor der VR Bank die Kapelle Egerland. Weitere Showacts am Sonntag sind Who2Ladies, Festzeltkommando, Listen 2, Marlene Singer und Crush.

Damit die Vergnügungsmeile von Verkehr frei bleibt, ist die Hauptstraße während der Kerwe für die Straßenbahn gesperrt. Als Ersatz fahren wieder Busse Feudenheim an. dir

