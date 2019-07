Buntes Vergnügen

Erbach.Mit der Erbacher Wiesenmarkt wird noch bis zum Sonntag, 28. Juli, das größte Volksfest Südhessens gefeiert. Auf dem rund 60 000 Quadratmeter großen Marktgelände der Stadt im Odenwaldkreis verbinden sich festliches Treiben, Messe und Handel. So präsentieren mehr als 250 Aussteller in den Messehallen und auf dem Freigelände der „Südhessen Messe“ ihre Waren; dazu kommen 150 Händler in den Marktstraßen. Zugleich sorgen Schausteller- und Gastronomiebetriebe dafür, dass das Vergnügen nicht zu kurz kommt. Ein beliebter Treffpunkt ist das Europäische Dorf, in dem Erbachs Partnerstädte landestypischen Spezialitäten offerieren. Außerdem wird ein vielfältiges Rahmenprogramm präsentiert – am Donnerstag, 25. Juli, ist Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen und besonderen Angeboten der Marktbeschicker und Festwirte. Am Freitag, 11 Uhr, findet der 4. Scooter-Ball-Cup auf dem Auto-Scooter statt, am Sonntag beginnt um 14 Uhr das Galopp-, Trab- und Reitpferderennen auf der Rennbahn im Sportpark. Daneben gibt es täglich Livemusik. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019