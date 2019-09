Carla Bley eröffnet Enjoy Jazz in Ludwigshafen

Sie ist - nicht nur wegen ihrer Trichterlampenfrisur - eine Ikone des Jazz: Die US-Komponistin, Bandleaderin und Pianistin Carla Bley hat den Free Jazz der 1960er Jahre ebenso mit angebahnt wie die Fusion-Musik der 1970er. Außerdem ist sie eine Vorreiterin der Frauen-Emanzipation. Und sie hat ein Gesamtwerk geschaffen, das zum Originellsten zählt, was der Jazz zu bieten hat. Am 2. Oktober eröffnet Carla Bley das Enjoy Jazz Festival im BASF-Feierabendhaus Ludwigshafen. Vorab sprach sie in einem Telefoninterview mit dem „Morgen Magazin“.

Mrs. Bley, Sie sind mit Orchesterprojekten berühmt geworden. Seit einigen Jahren treten Sie aber nur noch in Trioformation auf. Was reizt Sie an dieser Reduktion auf das Wesentliche, stellt sie eine besondere Herausforderung dar?

Carla Bley: Diese Reduktion geschah nicht aus künstlerischen Gründen, sondern aus finanziellen Gründen. Die Big Band bekam keine Auftritte mehr, weil kein Geld mehr für diese Kunstform vorhanden war.

Aber würden Sie nicht sagen, dass Ihre sparsame Art zu spielen, Dinge sozusagen unausgesprochen zu lassen, einen ganz besonderen Reiz entfaltet? Dass dadurch die musikalische Architektur besonders klar zur Geltung kommt?

Bley: Auch die Antwort darauf ist eher nicht-musikalischer Art. Ich spiele so, wie ich spiele, weil ich nicht ornamentieren kann. Ich würde gerne schnell und mit vielen Verzierungen spielen, aber ich kann’s nicht. Alles, was ich tun kann, ist, in meinem ganz persönlichen Tempo zu denken und zu spielen, und das ist nun mal langsam. Das ist nicht meine freie Entscheidung, es ist eine Notwendigkeit (lacht).

Aber es klingt richtig gut.

Bley: Oh, vielen Dank.

Ich schätze an Ihrem Spiel, dass Sie die wichtigen Dinge spielen und die Sachen weglassen, die nicht so wichtig sind. Diese Lakonie hat doch eine geradezu poetische Qualität, finden Sie das nicht?

Bley: (Pause) Ich weiß nicht, warum ich das mache. Wie ich schon gesagt habe, das ist alles, was ich auf dem Klavier machen kann. (lange Pause) Wissen Sie, ich begann nicht als Pianistin, ich begann als Komponistin. Um etwas zu schreiben, benötige ich viel Zeit. Zwei Töne zu finden, die zusammenpassen, das braucht viel Zeit. So gesehen ist es irgendwie natürlich, dass ich eine Art Komponistenpianistin bin.

Was ist für Sie als Komponistin wichtig? Im Jazz geht es ja nicht nur darum, eine Stimmung zu schaffen, sondern auch darum, Räume für improvisatorische Ausgestaltung zu öffnen. Diese beiden Dinge zusammenzubringen - steht das im Zentrum für Sie als Komponistin?

Bley: Das, was Sie sagen, klingt genau richtig.

Ich denke, ein Faszinosum des Jazz liegt darin, dass man nicht der virtuoseste Musiker sein muss. Chet Baker konnte nicht so schnell und brillant spielen wie Dizzy Gillespie. Aber er war ein wunderbarer Musiker, ein Original. Darum geht’s doch im Jazz, oder?

Bley: Ja es ist gut, wenn es Raum gibt für viele verschiedene Stile.

Oder denken Sie an den Pianisten Horace Parlan, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Er hätte nie ein klassischer Musiker werden können, aber er war ein großartiger Jazzmusiker.

Bley: Ja, an den muss ich immer wieder mal denken (lacht). Ist das nicht verwunderlich? Ich sage mir immer: Du hast zehn Finger, weswegen beschwerst du dich eigentlich? (lacht).

Ironie, auch schwarzer Humor war immer wichtig in Ihrer Musik. Warum, denken Sie, spielt Humor im Jazz von heute im Gegensatz zu früher keine Rolle mehr?

Bley: Die Musiker lassen ihn nicht zum Zuge kommen, wenn sie vor Publikum auftreten. Sie werden sehr ernst, wenn sie ein Konzert geben. Das ist echt seltsam: Denn hinter der Bühne werden jede Menge Witze gerissen. Meine besten Freunde sind sehr lustige Leute. Aber wenn Sie auf die Bühne gehen, werden sie regelrecht verklemmt, binden sich eine Krawatte um und spielen sehr komplizierte Musik. Ich muss da immer lachen. Ich versteh’s nicht..

Aber in Ihrer Musik ist Ironie doch nach wie vor wichtig..?.

Bley: Ich glaube schon. Das ist wohl so, wie ich mich entwickelt habe. Ich erinnere mich, als ich jung war, wollte ich in der Schule immer das Gegenteil von dem sein, wie die anderen waren. Wenn ich zum Beispiel einen Aufsatz darüber schreiben sollte, wie es ist, Bücher zu lesen, dann sagte ich: Ich hasse es, Bücher zu lesen, das ist blöd. Nur um anders zu sein, um mich konträr zu verhalten. Wie ich heute bin, das hat schon in meiner Kindheit begonnen. Viele Menschen entwickeln nicht ihre eigentliche Persönlichkeit, bis sie ein gewisses Alter erreicht haben. Erst wenn sie von zu Hause ausziehen, werden sie ganz anders, als das ihre Eltern von ihnen erwarteten.

Glauben Sie, dass es einen jazztypischen Witz gibt? Thelonious Monk ist da wohl das berühmteste Beispiel: Die Art, wie er eine Tonfolge kippen lässt, Dissonanzen einbaut, das ist echt witzig. Oder Dexter Gordon: Der zitiert plötzlich mitten in einem Bebop-Stück den Hochzeitsmarsch. Ist das nicht typisch für Jazz?

Bley: Oh ja. Ich glaube schon, dass ich in diese Kategorie gehöre. Wenn Sie etwa versuchen, ein ernstes Stück zu schreiben, und zitieren plötzlich die Nationalhymne, dann sagen die meisten Leute: Lassen Sie das weg. Aber das ist lustig und ich behalte es bei.

Wenn ich etwa „Misterioso“ von Monk anhöre, muss ich einfach lachen. Es ist so kühn und komplex, aber auch total witzig, finden Sie nicht auch?

Bley: Wissen Sie was? Wir werden das in unserem Konzert (in Ludwigshafen, Anm.) spielen.

Spielen Sie bei Ihrem Enjoy- Jazz-Konzert neue Stücke, die Sie speziell für diese Besetzung - Trio plus Billy Drummond - komponiert haben? Oder präsentieren Sie auch bekannte Stücke?

Bley: Billy kann die neuen Titel nicht spielen, denn die neuen Sachen wurden geschrieben, als er nicht mehr zur Band gehörte. Er ist früher ein paar Jahre lang in unserer Gruppe gewesen, und immer, wenn ich etwas komponiert habe, dachte ich an ihn. Aber als wir nur noch zu dritt waren, habe ich speziell für das Trio geschrieben. Deshalb können wir mit ihm die neue Musik nicht aufführen. Wir haben uns daher entschlossen, ältere Sachen zu spielen aus der Zeit, als er noch Mitglied der Band gewesen ist.

Spielen Sie Stücke aus Ihrem „Lost Chords“-Album?

Bley: Nicht unbedingt. Das weiß ich noch nicht. Aber es werden Stücke sein, die wir gut kennen.

Wenn Sie einen Schlagzeuger in der Gruppe haben, ändern Sie dann ihr Spiel? Wird das Timing, der rhythmische Ansatz anders?„Ich wollte immer anders sein!“

Bley: Ich glaube, in einer kleinen Besetzung ohne Schlagzeug muss jeder wie ein Schlagzeuger sein. Jeder muss sich darum kümmern, dass alles an der richtigen Stelle ist.

Schreiben Sie alle Ihre Kompositionen speziell für die Musiker, mit denen Sie zusammenspielen?

Bley: Ja.

So wie Duke Ellington, der ganz gezielt eine Ballade für Johnny Hodges am Altsaxofon komponierte oder ein schnelles Stück für Ben Webster?

Bley: Ich denke immer an die Musiker. Doch manchmal, wenn man etwa ein Stück für eine Big Band schreibt, dann aber nur im Trio unterwegs ist, dann muss man dieses Stück für eine Band von 17 Leuten auf drei herunterreduzieren. Da muss man schon ganz genau überlegen und sich sagen: Ich glaube, das könnten drei Leute spielen. Dann klappt das auch. Aber ich denke, meine besten Sachen sind die, die ich für die Leute geschrieben haben, die sie dann auch aufgenommen haben. Die letzten Trioplatten, die ich für ECM aufgenommen habe, enthielten Stücke, die ich für mich, Andy (Sheppard, Saxofonist, Anm.) und Steve (Swallow, Bassgitarrist) konzipiert habe. Und die wurden noch in keinem anderen Format gespielt.

Aber Sie haben doch auch alte Stücke wie „Vashkar“ im Trio eingespielt.

Bley: Das würden wir gerne öfter machen, Aber um das zu arrangieren, fehlt mir die Zeit. Normalerweise schreibe ich immer neue Musik, wenn ich mit dem Trio auf Tour bin. Ich kann mich dann nicht noch mit dem Umarrangieren von Songs beschäftigen. Nur wenn ich keine neuen Ideen habe, gehe ich zurück zu den alten Sachen und schreibe sie um. (lacht) Das habe ich übrigens gerade heute gemacht. Ich war auf der Suche nach einer Hintergrundfigur für ein Big-Band-Stück, als ich an ein Stück dachte, das ich vor 40 Jahren geschrieben habe. Und ich dachte mir: Der Rhythmus von diesem Stück würde perfekt passen.

Komponieren Sie frühmorgens, so wie manche Autoren feste Zeiten haben, in denen sie schreiben?

Bley: Das war mitten in der Nacht, ich lag im Bett. Ich hatte mir nicht vorgenommen, über Musik nachzudenken, aber es geschah einfach in einer Art Halbschlaf. Manchmal sind die Ideen, die dir mitten in der Nacht einfallen, furchtbar. Du stehst am nächsten Morgen auf, siehst sie dir an und dann ....(lacht). Als ich aber heute Morgen aufgestanden bin, ans Klavier ging und diesen 40 Jahre alten Hintergrundrhythmus gespielt habe, klappte das wunderbar. Es funktionierte Ich war so froh.

An welchem Werk arbeiten Sie gerade?

Bley: Ich habe gerade was geschrieben für Big Band und Kinderchor, das ich weder aufnehmen noch aufführen kann. Der Grund ist: Es sind zu viele Leute, die 30 Jungs müssen ihre Mütter dabei haben, wenn wir unterwegs sind. Wir müssten einen Monat lang in einer Stadt bleiben und proben, bis das Ganze gut klingt. Aber ich arbeite daran und hoffe, dass wir eines Tages eine Möglichkeit finden werden, dieses Stück aufzunehmen. Es heißt „La leçon française“ (Die Französischstunde) und handelt von jungen Studenten, die Französisch lernen (lacht heftig).

Vielleicht sollten Sie mal mit Rainer Kern sprechen, dem Festivalleiter von Enjoy Jazz.

Bley: Die finanzielle Lage ist einfach schlimm. (Pause) Aber nein, das stimmt nicht ganz. Es gibt ein paar Millionäre.

Aber die sponsern keinen Jazz.

Bley: Nein (lacht).

Lassen Sie uns noch mal über Ihre Trio-Platten sprechen, die Sie für ECM aufgenommen haben. Zum ersten Mal haben Sie einen externen Produzenten gehabt: Manfred Eicher, den Chef von ECM. Wie hat er Ihre Musik beeinflusst?

Bley: Es war vollkommen anders als sonst. Wenn wir für Manfred aufnehmen, dann machen wir alles innerhalb von zwei Tagen. Ich habe viele Monate meines Lebens damit verbracht, Platten aufzunehmen und alles perfekt umzusetzen. Aber bei Manfred kommt es auf den ersten Eindruck an. Du spielst also am besten im ersten Take richtig gut, wenn du für ihn aufnimmst. Selbst wenn es einen kleinen Fehler gibt, lässt er ihn auf dem Album. Wenn es natürlich ein drastischer Fehler ist, wenn der Klavierdeckel auf deine Finger fällt und du schreist, dann würde er es wohl rausnehmen. Aber sonst mag er es, richtig guten Musikern zuzuhören, wenn sie einen Fehler machen (lacht).

Das war für Sie sicherlich eine neue Erfahrung?

Bley: Wissen Sie, ich war immer jemand, der alles kontrollieren wollte. Diejenige, die die Kompositionen schrieb, die entschied, welchen Titel ein Stück bekam, welches Bild auf das Cover kam. Es war aufregend für mich, alles mal abzugeben und nichts anderes zu tun, als die Stücke zu spielen und jemand anderen entscheiden zu lassen, welche Version eines Stückes auf das Album kommen sollte, in welcher Reihenfolge die Titel angeordnet werden sollten, welche Fotos verwendet werden sollten.

Vorher haben Sie ja immer zusammen mit Ihrem Ehemann, dem Bassisten Steve Swallow, Ihre Alben produziert?

Bley: Steve ist ein Hobbytechniker. Er war immer bei den Aufnahmen und beim Abmischen beteiligt. Er ist mein bester Freund und gibt mir immer Ratschläge, welche Stücke ich nicht spielen sollte. Wenn er das Gesicht verzieht, dann höre ich auf zu spielen. Also ich habe schon vor Manfred (Eicher) immer auf jemanden gehört, der mir gesagt hat, was ich tun sollte.

Sie sind ja auch eine der Pionierfrauen, die im Jazz als Komponistin, Bandleaderin und Instrumentalistin erfolgreich wurde. Was halten Sie von der aktuellen Geschlechterdiskussion im Jazz, etwa von einer Quote, die die Benachteiligung von Musikerinnen verhindern soll?

Bley: Ich habe nie darüber nachgedacht. Ich habe wunderbare Instrumentalisten, egal welchen Geschlechts, gehört. Ich weiss nicht, ob ich mir darüber Gedanken machen sollte. Ich gebe keine Interviews zu diesem Thema. Wenn mir jemand sagt: Ich schreibe einen Artikel über Frauen im Jazz, dann sage ich nur: vielen Dank und tschüss.

War es nicht schwierig für Sie, als Frau in der Jazzszene erfolgreich zu sein?

Bley: Nein, damit hatte ich nie irgendein Problem.

Sie waren immer auch eine Musikerin mit politischem Anspruch; ich denke da an das Liberation Music Orchestra, bei dem Sie mit Charlie Haden zusammenarbeiteten. Auf Ihrer aktuellen Homepage haben Sie ja US-Präsident Donald Trump hinter Gitter gesteckt.

Bley: (lacht herzhaft).

Wer designt denn Ihre äußerst lustige Homepage?

Bley: Ich und meine Tochter Karen (Mantler, auch Musiker, Anm.) haben damit begonnen. Irgendwann dachten wir uns: Lass uns jemanden engagieren, um eine richtig gute Webseite zu entwerfen. Aber die Ideen, die dann von anderen Leuten kamen, waren so bescheuert, dass wir uns sagten: Wir müssen das selbst weitermachen, auch wenn wir sonst viel um die Ohren haben. Karen macht das meiste, ich sage nur: Och, das ist ’ne gute Idee. Nee, das ist keine gute Idee.

Ich habe Ihre Tochter mal live gesehen, als sie in Ihrer Band spielte, mit genau der gleichen Frisur wie Sie. Sie hat wohl den gleichen Sinn für Humor wie Sie, oder?

Bley: Ja, das haben wir gemein. Wir haben den gleichen Sinn für Ironie, für Tiefgründiges, Hintersinniges. Wir lieben nicht die gleichen Dinge, aber wir hassen die gleichen Sachen. (lacht)

Wo wir gerade über Donald Trump sprechen: Bewegt Sie die derzeitige Lage der USA dazu, musikalisch darauf zu reagieren?

Bley: Ja, definitiv. Auf dem neuen Album gibt es ein Stück, das heißt „Beautiful Telephones“ (Schöne Telefone). Es nimmt Bezug auf eine Äußerung Donald Trumps, als er zum ersten Mal das Oval Office im Weißen Haus in Washington besuchte. Er wusste, er würde der neue Präsident werden und er schaute sich sein neues Arbeitszimmer an. Und obwohl Bilder von früheren Präsidenten an der an der Wand hingen und schöne Teppiche auf dem Boden lagen, war alles, was er sagen konnte: „Beautiful Telephones“ (lacht). Darüber habe ich ein Stück geschrieben.

Schreiben Sie eigentlich noch Songs mit Texten; ich denke da an Ihr Album „I Hate To Sing“, das unter Carla-Bley-Alben Kultstatus genießt?

Bley: (lacht) Nein. Ich habe aber den Text für den Knabenchor geschrieben, den ich vorhin erwähnte. Mir fällt auf, dass niemand, der sich Opernarien anhört, auf den Text achtet. Dann dachte ich mir: Warum schreibe ich nicht meine eigenen Texte? Was ich dann auch getan habe.

Zur Rhein-Neckar-Region haben Sie ja eine besondere Beziehung. In den 1980ern sind Sie so gut wie jedes Jahr im Capitol, dem alten Kino in Mannheim, aufgetreten.

Bley: Oh ja. Ich erinnere mich. Auch an Mattias (Graupner), der die Konzerte damals veranstalte. Ich kann mich gut an die Auftritte in Mannheim erinnern. Manchmal aber auch deswegen, weil irgendwas Blödes passierte.

Der Sound im Capitol war nicht immer einfach, oder?

Bley: Ja. Aber jeder Auftritt dort war denkwürdig.

Das wird wohl auch bei Ihrem Enjoy-Jazz-Konzert in Ludwigshafen so sein. Mrs. Bley, vielen Dank für das Gespräch.

Bley: Halt! Eines möchte ich noch sagen. Als ich gefragt wurde, ob ich mit einem Gast auftreten wollte, war mein erster Gedanke: Billy Drummond. Denn jedes Mal, wenn wir im Trio aufgetreten sind, habe ich Billy vermisst. Das ist nun eine tolle Möglichkeit, wieder mit ihm zusammenspielen. Das wird also ein ganz besonderes Konzert werden. Ich weiß jetzt schon, dass ich sehr glücklich sein werde.

Spielen Sie den ganzen Abend in Quartettbesetzung?

Bley: Nein, in der ersten Hälfte werden wir mit dem Trio auftreten.

Was schätzen Sie so an Billy Drummond?

Bley: Ich mag an ihm, dass er mich mag. Wenn Sie mit einem Schlagzeuger zusammenspielen, der Sie nicht mag, dann ist das ein Desaster. Aber zwischen Billy, Andy, Steve und mir stimmt die Chemie. Wir hatten immer eine gute Zeit, wenn wir zusammenspielten. Ich mag es, dass wir so vieles miteinander teilen. Wir mögen es, zusammen essen zu gehen oder im Bus auf Tour zu sein. In musikalischer Hinsicht: Billy ist ein großzügiger, freigiebiger Mann.

Ist es Ihnen wichtig, mit Ihren Musikern eine Art familiäre Verbindung zu haben? Sie spielen ja immer gerne mit einem kleinen Kreis von Musikern..

Bley: Ja, es ist eine sehr kleine Gruppe von Musikern, mit denen ich zusammenarbeite. Bei einer Big Band ist das nicht so wichtig, da kannst du dich mit deinen Lieblingen zusammentun, etwa um essen zu gehen. Und diejenigen, die du nicht leiden kannst, bringst du einfach in einem anderen Auto unter (lacht).

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019