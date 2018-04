Champagner, Crêpes und Käse

Anzeige

Mannheim.Tarte Flambée, Käse aus verschiedenen französischen Regionen und viele weitere mediterrane Spezialitäten gibt es ab Freitag, 6. April, mitten in Mannheim auf den Kapuzinerplanken beim Französischen Markt. Bis zum 21. April bieten rund 25 unterschiedliche Stände Essen, Trinken und Informationen rund um das Nachbarland an. Viele der Betreiber kommen dabei mit ihren Produkten direkt aus Frankreich. Schirmherr der Veranstaltung ist der französische Honorarkonsul Folker Zöller. Wichtiger Partner ist dieses Jahr wieder das Institut Français in Mannheim unter der Leitung von Geschäftsführerin Virginie Jouhaud-Neutard.

Boule und Frankreich-Töne

Während der zwei Wochen gibt es am Stand des Instituts Informationen, Tipps, Reisehinweise, Bücher und Musik. Besucher können dort mit den Mitarbeitern der Organisation ins Gespräch kommen, das Programm für Sprachkurse kennenlernen und das Kulturangebot entdecken.

Auf der Boulebahn präsentieren nicht nur verschiedene Clubs ihr Können, sondern laden die Besucher auch zum Mitmachen ein. Und am Eröffnungstag, am Freitag, sorgt der Akkordeonist Clemens Maria Kitschen, bekannt aus dem Trio „Mannheimer Kulturknall“, für französische Atmosphäre. Außerdem sind Stände aus dem Bereich Touristik, Vereins- und Städtepartnerschaften sowie von institutionellen Partnern vertreten, die mir Ihrer Arbeit einen entscheidenden Beitrag zur Förderung der deutsch-französischen Freundschaft leisten.